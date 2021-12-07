Ankara TEM ekiplerince PKK'nın hacker gruplarına yönelik operasyon düzenlendi

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK tarafından oluşturulan hacker gruplarına yönelik 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK'nın "Hackers" yapılanmasının deşifresine yönelik çalışmalarında örgüt üyelerince oluşturulan "Mezopotamiahackers" isimli bir yapının varlığını tespit etti. Yapılan çalışmalarda bu yapıya bağlı 9 ayrı hacker alt grubunun oluşturulduğunu ve bu grupların kamu kurum ve kuruluşlarının kullandıkları internet sayfaları ile özel ve tüzel kişilerin kullandıkları internet sayfalarına yetkisiz erişim sağladıkları belirlendi.

TEM ekiplerince 2020-2021 yıllarında söz konusu eylemlerde bulunan hacker gruplarına yönelik gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Operasyonların ardından terör örgütü üyesi bilgisayar korsanlarının "cmg-team coldhackers" adıyla yeniden toparlanmaya çalıştığının tespit edilmesi üzerine şüphelilerin ve faaliyetlerinin daha detaylı tespit edilebilmesi amacıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Terör ve İstihbarat birimleri ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerinin yer aldığı siber mücadele grubu kuruldu.

Siber mücadele grubunun çalışmalarında 2020-2021'de düzenlenen operasyonlarda ağır darbe alan hacker gruplarının gizlilik kurallarını değiştirmeye çalıştıkları, üyelerinin deşifre olmaması için bireysel kullanıcı adı, e-posta adresi gibi kimlik ve iletişim bilgilerinin kullanılmasının yasaklandığı tespit edildi.

Aldıkları tüm tedbirlere rağmen siber uzmanlarca eylemleri takip altına alınan şüphelilerin 294’ü kamu kurum ve kuruluşlarına ait olmak üzere toplam 2 bin 754 Türk kamu-özel internet sitelerine yetkisiz erişim (hack) eylemi gerçekleştirdikleri veya teşebbüs ettikleri belirlendi.

Şüphelilerin söz konusu eylemlerin bir kısmında ele geçirebildikleri e-posta hesapları ile örgüt propagandası yaptıkları, vatandaşlara propaganda ve tehdit içerikli e-postalar gönderdikleri ortaya çıkarıldı.

Siber mücadele grubunun tespitlerinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında yaklaşık 900 kişi, kurum, şirket ve kuruluş temsilcilerinin müşteki olarak ifadesine başvuruldu.

Şüphelilerin ve eylemlerinin tespit edilmesi üzerine hareke geçen Ankara TEM ekipleri sabah erken saatlerde 12 ilde eş zamanlı operasyon için düğmeye bastı.

Operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 42 şüpheliden 26'sı yakalandı.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, bir kurusıkıdan çevrilme 7.65 tabanca ile tabancaya ait 9 adet 7.65 fişek, iki adet şarjör ve örgütsel doküman ve paçavralar ele geçirildi.

Firari şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

