YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara Ülkü Ocakları mensupları iftarda bir araya geldi

Ankara Ülkü Ocakları mensupları iftarda bir araya geldi

24.04.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Ülkü Ocakları mensupları iftarda bir araya geldi

Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanlığı Gölbaşı Atatürk Sahil Parkında teşkilat mensuplarıyla iftarda buluştu.

Kuran-ı Kerim tilaveti ve semazen gösterisiyle başlayan programda davetlilere hitap eden Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, 2023 yılında Türk dünyası için büyük imkanların açılabileceğini ifade etti.

Ülkü Ocakları'nın yıllardır Türk dünyası için ciddi mücadeleler verdiğini kaydeden Yiğit Türk Devletleri Teşkilatının kurulmasıyla bu hedeflerinde başarılı olduklarını belirtti.

Yiğit sözlerine şöyle devam etti:

"Ülkücü hareketinin güçleniyor olması bütün Türk düşmanlarının dikkatinin çekmektedir. Almanya, Fransa, Hollanda ve Amerika’da Ülkü Ocaklarının faaliyetlerinin durdurulması için yapmış olduğu çalışmalar Ülkü Ocaklarının ne kadar başarılı bir yolda olduğunun bizlere açıkça göstermiştir."

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya da Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'dan başlattığı mücadelede yaptığı işlerin en önemlilerinden birinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni Ankara'ya açmak olduğunu vurguladı.

Yurdun her yerinden seçilen temsilcilerin 23 Nisan 1920'de Meclisin kuruluşunu gerçekleştirdiğini hatırlatan Karakaya şunları kaydetti:

"Milli mücadelenin karargahı Ankara’da açılan meclis şu açıdan önemliydi; daha Milli Mücadelenin başında ordu dahi yokken Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruldu ve Milli Mücadelenin tüm kararları bu mecliste alındı. Dünyada bunun gibi başka bir örnek yoktur. Bunun için Türkiye Büyük Millet Meclisi Gazi unvanına sahiptir. Türkiye Büyük Millet Meclisi ikinci defada 15 Temmuz gecesi gazi olmuştur."

Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Abdullah Yüksel ise, Ankara Ülkü Ocaklarının yaptığı çalışmaları anlatarak, "Ülkü Ocakları olarak hedefimiz ülkümüz olan Türk Milliyetçiliği doğrultusunda Türk milletinin Türk yurtlarını korumak, Türk dünyası ile bir olmak ve milli bilinci olan fertleri yetiştirmek olmuştur. Geçmişte olduğu gibi bugün de yaptığımız çalışmalarla hedeflerimize ulaşmak için mücadele etmekteyiz. Türk milleti için mücadele eden önderlerimizin yolunda ilerlemekteyiz" dedi.

Konuşmalarının ardından Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Abdullah Yüksel, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’a bıçak hediye etti.

İftara, MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve çok sayıda vatandaş katıldı. ​​​​​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaz "Alvin" peşinden ayrılmadığı sahibine mesai arkadaşlığı yapıyorKaz "Alvin" peşinden ayrılmadığı sahibine mesai arkadaşlığı yapıyor
Ankara Keçiörengücü, Menemenspor maçı hazırlıklarını tamamladıAnkara Keçiörengücü, Menemenspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Şehit Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandıŞehit Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı
Anahtar Kelimeler:
Ankara Gölbaşı

Ankara Namaz Vakitleri 24 Nisan Pazar

İmsak
04:18
Sabah
05:51
Öğle
12:52
İkindi
16:38
Akşam
19:42
Yatsı
21:09
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aralarındaki yaş farkı olay oldu! “Baban gibi duruyor”

Aralarındaki yaş farkı olay oldu! “Baban gibi duruyor”

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Gören bir daha baktı! Kimse büyüklüğüne inanamadı

Gören bir daha baktı! Kimse büyüklüğüne inanamadı

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.