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Ankara Üniversitesi, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü fener alayı ile kutladı

30.10.2023 07:06 | Son Güncelleme:
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Ankara Üniversitesi, Cumhuriyet'in 100. yılını, akademik ve idari personel ile öğrenci ve ailelerinin katıldığı fener alayıyla kutladı.

Ankara Üniversitesi, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü fener alayı ile kutladı

Ankara Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi'nde toplanan akademik ve idari personel ile öğrenciler ve aileleri, Türk bayrakları ve fenerlerle rektörlük binasının önünden yürüyüşe geçti.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve üniversite yönetiminin de hazır bulunduğu kortej, marşlar okuyarak Güneş Meydanı'na kadar yürüdü.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Ankara Üniversitesinin kuruluş günlerinin anlatıldığı kısa film gösterildi.

Ünüvar, burada yaptığı konuşmada, Ankara Üniversitesinin kurulması talimatının Cumhuriyet döneminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından verildiğini belirterek, "Atatürk, 1 Kasım 1937'de Ankara'da bir üniversite, Ankara Üniversitesi kurulması talimatını vermiş ve 1946'da da İkinci Meclis'te kanunlaşarak hayata geçmiştir. Cumhuriyet'in ilk üniversitesi Ankara Üniversitesi'dir." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet'in kolay kurulmadığının altını çizen Ünüvar, 100 yıl öncesinin şartlarının zorluğuna işaret etti.

Ünüvar, şunları kaydetti:

"Ecdadımız, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla dört bir tarafından sarılmış bir ülkenin fertleri olarak savaştılar, mücadele ettiler, kan verdiler, can verdiler ama ülkemizi bağımsızlığına kavuşturdular. Onlara minnet borçluyuz. Bugün 100 yıl önceki Türkiye'den çok daha güçlü bir Türkiye var. Hem insan kaynağımız hem tankımız, topumuz tüfeğimiz, İHA'mız, SİHA'mız, askerimiz ve en önemlisi bilim ordumuz çok güçlü. Ecdadımız kan vererek, kan dökerek, can vererek bu ülkeyi kurtardı ama biz bilimle, sanatla, teknolojiyle ter dökerek, çalışarak, daha çok üreterek bu ülkeyi daha ileriye götüreceğiz."

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