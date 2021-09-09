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Ankara Üniversitesi olimpiyat şampiyonlarını unutmadı

09.09.2021 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversite, Olimpiyat ve Paralimpik Olimpiyatlarından madalya kazanan tüm sporculara TÖMER tarafından ücretsiz yabancı dil kursu olanağı sağlayacak - Spor Bilimleri Fakültesinde yapılacak okçuluk eğitim alanına olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'un, Spor Bilimleri Fakültesinde bulunan sınıf ya da spor salonlarından birine de olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli'nin ismi verilecek

Ankara Üniversitesi, Olimpiyat ve Paralimpik Olimpiyatlarından madalya kazanan tüm sporculara, TÖMER tarafından ücretsiz yabancı dil kursu olanağı sağlayacak.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Ankara Üniversitesinin 2020 Tokyo Olimpiyatlarında madalya kazanan sporcular için özel hediye paketi hazırladığı belirtildi.

Hediye paketinde, şampiyonların adını unutturmayacak ve anılarında kalacak hediyeler bulunduğu belirtilirken, Olimpiyat ve Paralimpik Olimpiyatlarından madalya kazanan tüm sporculara, TÖMER tarafından ücretsiz yabancı dil kursu olanağı sağlanacağı bildirildi.

Spor Bilimleri Fakültesinde yapılacak okçuluk eğitim alanına, olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'un isminin verileceği de duyurulan açıklamada, Spor Bilimleri Fakültesinde bulunan sınıf ya da spor salonlarından birine olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli'nin isminin verileceği kaydedildi.

Ayrıca bu yıl özel yetenek sınavı ile öğrenci alan birimlere ilk üç sırada yerleştirilen öğrencilere, ilk kez başarı bursları verileceği, bu burslara da sporcuların adlarının verileceği aktarıldı.

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