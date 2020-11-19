Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünüvar "antibiyotiğin doğru kullanılması" konusunda uyardı:

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı görevine başladığında ilk gündeminin antibiyotiklerin yüksek oranda kullanılması sorunu olduğunu aktaran Ünüvar, hem pahalı hem de etkili olan antibiyotiklerin kullanım bilinciyle ilgili çalışmaların bugün belli bir noktaya geldiğine dikkati çekti.

Panelin açılışında konuşan Ünüvar, antibiyotiklerin hayat kurtaran en önemli antimikrobiyal ajanlar olduğunu ve çok dikkatle, hassasiyetle kullanılması gerektiğini belirtti.

Ankara Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, üniversite tarafından Antibiyotik Farkındalık Haftası dolayısıyla çevrim içi panel düzenlendi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, antibiyotiğin doğru yerde kullanılması gerektiğine işaret ederek, "Antibiyotiği bilinçsiz ve gereksiz yere kullanırsak antimikrobiyal direnç kavramı oluşur. Yani geçmişte etki eden antibiyotikler artık etki etmez hale gelir. Hastalıklar daha ağır hale gelir." ifadelerini kullandı.

"Bu anlamda toplum olarak farkındalığımız artarak olumlu bir şekilde devam ediyor. Antibiyotikleri neden bu kadar çok önemsiyoruz? Bir savaşta en güçlü silahınızı en etkili olacağı zaman kullanırsınız. Antibiyotikler de bizim bakteriyel enfeksiyonlarda en güçlü silahımız. Dolayısıyla antibiyotiği çok hassas ve doğru yerde kullanmamız gerekir.

Antibiyotiği bilinçsiz ve gereksiz yere kullanırsak antimikrobiyal direnç kavramı oluşur. Yani geçmişte etki eden antibiyotikler artık etki etmez hale gelir. Hastalıklar daha ağır hale gelir. Bu çerçevede iki kesime çok önemli görev düşüyor. Biri sağlıkçılar diğeri de toplum. Toplumsal anlamda sağlık okuryazarlığı kavramını güçlendirmemiz gerekiyor. İleri yaşta geç kalmış olmamak için çocuklarımıza ilk eğitime başladıkları anaokulu çağlarından itibaren sağlık bilinci kavramını mutlaka anlatmalıyız. Böylelikle başarılı oluruz, sağlıklı nesiller yetiştirebiliriz."

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yarsan da antibiyotik farkındalığı açısından en dikkati çeken başlığın "direnç" kavramı olduğunu anlattı.