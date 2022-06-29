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Ankara Valiliğinden kuvvetli yağış uyarısı

29.06.2022 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Valiliğinden kuvvetli yağış uyarısı

Ankara Valiliği, yarın öğleden sonra şehrin kuzey ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre yarın öğleden sonra Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Akyurt ve Kalecik'te sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirilerek, "Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, dik yamaçlarda heyelan riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

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