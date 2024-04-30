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Ankara Valiliğinden yarın için sağanak yağış uyarısı

İHA İHA
30.04.2024 13:49
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Ankara Valiliği, yarın için Ankara genelinde gök gürültülü sağanak yağışların aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli olabileceği uyarısında bulundu.

Ankara Valiliğinden yarın için sağanak yağış uyarısı

Ankara Valiliği, 1 Mayıs Çarşamba günü meydana gelebilecek kuvvetli sağanak yağış için Ankaralı vatandaşlara uyarılarda bulundu. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, 1 Mayıs Çarşamba günü Ankara’da beklenen gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren Ankara il genelinde aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

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