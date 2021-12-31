Ankara Valisi Şahin, yılın son akşamında görev başındaki polisleri ziyaret etti

Ankara Valisi Vasip Şahin, yeni yıl dolayısıyla görevlerinin başında olan emniyet personelini ziyaret etti.

Vali Şahin'in Kuğulupark yakınındaki kontrol noktasına yaptığı ziyarete, Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul de eşlik etti.

Buradaki emniyet personelinin yeni yılını kutlayan Şahin, faaliyetlerle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Kontrol noktasından geçen araç sürücülerine ve yolculara da iyi yıllar dileyen Vali Şahin, Kovid-19 tedbirlerine uyulması konusunda vatandaşları uyardı.

Şahin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk milletinin, Ankaralıların, çalışma arkadaşlarının ve basın mensuplarının yeni yılını tebrik etti.

"Pandemiden ve bu yıl çektiğimiz birtakım sıkıntıları inşallah önümüzdeki sene yaşamayız. Bugün sizin de izlediğiniz gibi Ankara'nın değişik noktalarında hem polisimiz hem jandarmamız çok ciddi tedbirler aldı." ifadelerini kullanan Şahin, yeni yıla huzurlu şekilde girilmesi amacıyla çalıştıklarını kaydetti.

Perşembe sabahı başlayan tedbirlerin cumartesi sabahına kadar süreceğini belirten Şahin, 16 bin 200 polis ve 3 bin jandarmayla sahada olduklarını söyledi.

Şahin, kolluk kuvvetlerinin yanı sıra hastaneler başta olmak üzere tüm alanlarda mesaide olan çalışanların daha huzurlu bir ortamda yeni yıla girmesi için görev yürüttüklerini anlattı, "Bütün kurumlarımızda hizmetlerin sürdürülebilir olması için ekiplerimiz görevleri başında." dedi.

