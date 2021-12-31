YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara Valisi Şahin, yılın son akşamında görev başındaki polisleri ziyaret etti

Ankara Valisi Şahin, yılın son akşamında görev başındaki polisleri ziyaret etti

31.12.2021 23:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Valisi Şahin, yılın son akşamında görev başındaki polisleri ziyaret etti

Ankara Valisi Vasip Şahin, yeni yıl dolayısıyla görevlerinin başında olan emniyet personelini ziyaret etti.

Vali Şahin'in Kuğulupark yakınındaki kontrol noktasına yaptığı ziyarete, Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul de eşlik etti.

Buradaki emniyet personelinin yeni yılını kutlayan Şahin, faaliyetlerle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Kontrol noktasından geçen araç sürücülerine ve yolculara da iyi yıllar dileyen Vali Şahin, Kovid-19 tedbirlerine uyulması konusunda vatandaşları uyardı.

Şahin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk milletinin, Ankaralıların, çalışma arkadaşlarının ve basın mensuplarının yeni yılını tebrik etti.

"Pandemiden ve bu yıl çektiğimiz birtakım sıkıntıları inşallah önümüzdeki sene yaşamayız. Bugün sizin de izlediğiniz gibi Ankara'nın değişik noktalarında hem polisimiz hem jandarmamız çok ciddi tedbirler aldı." ifadelerini kullanan Şahin, yeni yıla huzurlu şekilde girilmesi amacıyla çalıştıklarını kaydetti.

Perşembe sabahı başlayan tedbirlerin cumartesi sabahına kadar süreceğini belirten Şahin, 16 bin 200 polis ve 3 bin jandarmayla sahada olduklarını söyledi.

Şahin, kolluk kuvvetlerinin yanı sıra hastaneler başta olmak üzere tüm alanlarda mesaide olan çalışanların daha huzurlu bir ortamda yeni yıla girmesi için görev yürüttüklerini anlattı, "Bütün kurumlarımızda hizmetlerin sürdürülebilir olması için ekiplerimiz görevleri başında." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çorum'da leblebinin sabunu da yapıldı! ''Türkiye ve dünyada ilk''Çorum'da leblebinin sabunu da yapıldı! ''Türkiye ve dünyada ilk''
Yürek ısıtan anlar! Temizlik işçisi ve köpeği görünce hemen kayda aldıYürek ısıtan anlar! Temizlik işçisi ve köpeği görünce hemen kayda aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuştu:(1)Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuştu:(1)

Ankara Namaz Vakitleri 1 Ocak Cumartesi

İmsak
06:33
Sabah
08:03
Öğle
12:56
İkindi
15:19
Akşam
17:40
Yatsı
19:05

Ankara Nöbetçi Eczaneler 1 Ocak Cumartesi

Ayfer Muratlı Eczanesi
Cankaya
İbrahim Ethem Eczanesi
Cankaya
Sinde Eczanesi
Cankaya
Türközü Eczanesi
Cankaya
Ümitköy Eczanesi
Cankaya
Venüs Eczanesi
Cankaya
Yeni Ayçin Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.