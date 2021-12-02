Ankara Valisi Vasip Şahin'den Dünya Engelliler Günü mesajı:

Ankara Valisi Vasip Şahin, engelli vatandaşların toplum içinde yaşama sevincini yitirmeden, mutlu bir hayat sürdürmeleri için çaba göstermenin devletin ve toplumun en önemli sorumluluklarından biri olduğunu belirtti.

Vali Şahin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, mutlu ve huzurlu bir toplumun en önemli vasfının, tüm bireylerin yetenekleri nispetinde, ortak bir amaç etrafında birbirlerini anlayarak desteklemesi olduğunu kaydetti.

Engelli bireylerin toplumun ve ülkenin vazgeçilmez değerleri olduğunu vurgulayan Şahin, "Engelli vatandaşlarımızın toplum içinde yaşama sevincini yitirmeden, mutlu bir hayat sürdürmeleri için çaba göstermek, onlara ulaşarak meselelerine sahip çıkmak, devletin ve toplumun en önemli sorumluluklarından biridir." ifadesini kullandı.

Vasip Şahin, tüm zorluklara meydan okuyarak spordan sanata, edebiyattan siyasete, eğitimden çalışma hayatına kadar her alanda önemli başarılara imza atan engelli vatandaşların herkesin gurur kaynağı olduğunun altını çizdi.

Şahin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, tüm engellilerin hayattan beklentilerinin karşılanması ve toplumsal farkındalığın artmasına vesile olmasını diledi.

