Ankara ve İstanbul'a 'sağanak' uyarısı! Meteoroloji duyurdu: İşte 13 Nisan Cumartesi hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Bolu, Karabük, Kastamonu, Bilecik, Çankırı, Bursa'nın doğusu ve Sakarya'nın güneyi ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzey çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise, genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. İSTANBUL HAVA DURUMU RAPORU Bugün Marmara Bölgesi'nde çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Sakarya'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul'da ise bugün çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir gün öngörülüyor.

İSTANBUL °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı METEOROLOJİ'DEN UYARI Yağışların öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Bolu, Karabük, Kastamonu, Bilecik, Çankırı, Bursa'nın doğusu ve Sakarya'nın güneyi ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzey çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, lokal su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. 13 NİSAN CUMARTESİ HAVA DURUMU RAPORU MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Bilecik, Bursa'nın doğusu ve Sakarya'nın güneyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. BURSA °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. ÇANAKKALE °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DENİZLİ °C, 22°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İZMİR °C, 22°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MANİSA °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı AKDENİZ

Parçalı zamanla batısının çok bulutlu, akşam saatlerinde Isparta çevrelerinin kısa süreli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 24°C

Parçalı bulutlu ANTALYA °C, 21°C

Parçalı, zamanla iç kesimleri çok bulutlu BURDUR °C, 18°C

Parçalı zamanla çok bulutlu HATAY °C, 23°C

Parçalı bulutlu İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Çankırı ile Ankara ve Eskişehir'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. ÇANKIRI °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. ESKİŞEHİR °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. SİVAS °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. BOLU °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.