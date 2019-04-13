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Ankara ve İstanbul'a 'sağanak' uyarısı! Meteoroloji duyurdu: İşte 13 Nisan Cumartesi hava durumu raporu

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 13.04.2019 08:44 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok il için uyarı geldi. 13 Nisan hava durumu raporuna göre, İstanbul'da bugün çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir gün bekleniyor. Ankara'da ise akşama doğru kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji güncel bilgiler ve il il hava durumu raporu haberimizde.

Ankara ve İstanbul'a 'sağanak' uyarısı! Meteoroloji duyurdu: İşte 13 Nisan Cumartesi hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Bolu, Karabük, Kastamonu, Bilecik, Çankırı, Bursa'nın doğusu ve Sakarya'nın güneyi ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzey çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise, genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU RAPORU

Bugün Marmara Bölgesi'nde çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Sakarya'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul'da ise bugün çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir gün öngörülüyor.

Ankara ve İstanbul'a 'sağanak' uyarısı! Meteoroloji duyurdu İşte 13 Nisan Cumartesi hava durumu raporu

İSTANBUL °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Yağışların öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Bolu, Karabük, Kastamonu, Bilecik, Çankırı, Bursa'nın doğusu ve Sakarya'nın güneyi ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzey çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, lokal su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Ankara ve İstanbul'a 'sağanak' uyarısı! Meteoroloji duyurdu İşte 13 Nisan Cumartesi hava durumu raporu1

13 NİSAN CUMARTESİ HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Bilecik, Bursa'nın doğusu ve Sakarya'nın güneyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 22°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 22°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı zamanla batısının çok bulutlu, akşam saatlerinde Isparta çevrelerinin kısa süreli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 24°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 21°C
Parçalı, zamanla iç kesimleri çok bulutlu

BURDUR °C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

HATAY °C, 23°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Çankırı ile Ankara ve Eskişehir'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SİVAS °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun'un iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 24°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT °C, 15°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, , öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 13°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

KARS °C, 13°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

MUŞ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

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meteoroloji istanbul Ankara hava durumu 13 nisan hava durumu

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