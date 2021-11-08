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Ankara'da 2 kişiyi öldüren cinayet zanlısı tutuklandı

08.11.2021 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da 2 kişiyi öldüren cinayet zanlısı tutuklandı

Ankara'da 2 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.

Alacak verecek meselesi yüzünden 2 kişinin ölümü, 1 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan Sinan B'nin Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 2 kez "adam öldürme" suçundan tutuklandı.

Mamak ilçesi Demirlibahçe Mahallesi'nde Sinan B. (70), dün arkadaşı Mürsel Acar (60) ve Erdoğan Çakmak ile (61) buluşmuştu. Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sinan B, yanındaki tabancayla Acar ve Çakmak'a ateş edip kaçmıştı.

Acar, olay yerinde hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan Çakmak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Polis ekiplerince yakalanan Sinan B, ilk ifadesinde kendisini dolandırdığını iddia ettiği Hicabi Çınar'ı da bir hafta önce tabancayla vurarak öldürdüğünü, cesedin de Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi'ndeki iş yerinde olduğunu söylemişti.

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