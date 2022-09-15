Ankara'da 2022-KPSS için nüfus müdürlükleri açık tutulacak

Ankara Valiliği, 18 Eylül ile 24-25 Eylül'de yapılacak 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2022-KPSS) katılacak adaylar için açık tutulacak ilçe nüfus müdürlüklerini duyurdu.

Valiliğin açıklamasına göre, 2022-KPSS'ye katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylar için sınava giriş belgesi ile bir fotoğraf getiren adaylara, yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak Geçici Kimlik Belgesi verilecek.

2022-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının yapılacağı 18 Eylül'de, Altındağ, Çankaya, Çubuk, Etimesgut, Gölbaşı, Kahramankazan, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçe nüfus müdürlükleri 07.00-14.30 saatleri arasında açık tutulacak.

2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarına girecek adaylar için Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle ilçe nüfus müdürlükleri 24 Eylül'de 07.00-14.30, 25 Eylül'de 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulundurulacak.

