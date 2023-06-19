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Ankara'da 3 aracın çarpıp sürüklediği yaya hayatını kaybetti

19.06.2023 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da üç ayrı aracın çarparak sürüklediği yaya yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, dün Turgut Özal-2 Bulvarı ile Altınay Caddesi kesişiminde karşıdan karşıya geçen C.D'ye (59), Y.E.G'nin kullandığı, Bulgaristan'dan gelen B 9440 BB plakalı araç çarptı.

Aracın altında yaklaşık 200 metre sürüklenen C.D'nin cansız bedeni, daha sonra M.Ş'nin kullandığı 06 ACG 853 plakalı aracın altında kaldı.

Yolda, Y.T'nin kullandığı 06 BT 5328 plakalı otomobilin de çarptığı C.D'nin cesedi, Mevlana Bulvarı'ndaki Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde fark edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü girişindeki polislerin olay yerine gelmesiyle ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazaya karışan araç sürücüleri gözaltına alınken, C.D'nin, çalıştığı Anafartalar Caddesi'ndeki Kuyumcular Çarşısı'ndan çıktıktan sonra Mamak'taki evine gitmek üzereyken kaza geçirdiği öğrenildi.

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