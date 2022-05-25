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  4. Ankara'da 4 yıl önce işlenen faili meçhul cinayet DNA örneğiyle aydınlatıldı

Ankara'da 4 yıl önce işlenen faili meçhul cinayet DNA örneğiyle aydınlatıldı

25.05.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da 4 yıl önce işlenen faili meçhul cinayet DNA örneğiyle aydınlatıldı

Ankara'da 2018'de evinde öldürülen ve bir hafta sonra cesedi bulunan Hayri Yüksel'in katil zanlısının, maktulün çalınan cep telefonu ve olay yerinden edinilen DNA örneğiyle ulaşılan ev arkadaşı olduğu tespit edildi.

2018 yılında Yenimahalle ilçesi Demetlale Mahallesi'ndeki evinde cesedi çürümüş halde bulunan ve yaklaşık bir hafta önce öldürüldüğü tespit edilen Hayri Yüksel'in (60) katil zanlısına ulaşmak için Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel ekip oluşturuldu.

Maktule ait evde çalışma yapan ekip, evde Yüksel'in haricinde bir kişinin daha DNA profili olduğunu ve Yüksel'in cep telefonunun da çalındığını tespit etti. Çalıntı cep telefonunun peşine düşen ekip, söz konusu telefona takılan GSM hatlarını belirledi.

Yüksel'e ait cep telefonunun alım satımının birkaç kez yapılarak el değiştirdiğinin tespit edilmesinin ardından, cep telefonunun alım satımını yapan kişiler tek tek incelendi.

Çalışmalar, telefon alım satımını sahte kimlikle yaptığı ve şu anda başka bir suçtan cezaevinde olduğu belirlenen Sabri Özkürkçü (48) üzerinde yoğunlaştırıldı.

Cezaevinden özel izinle emniyete getirilen Özkürkçü'nün alınan DNA örneğinin evde bulunan kan örnekleri ile uyuştuğu tespit edildi.

Emniyetteki sorgusunda cinayeti işlediğini kabul eden zanlı, bir süre aynı evde kaldığı Yüksel'i aralarından çıkan tartışmada darp ettiğini ve bıçaklayarak öldürdüğünü kaydetti.

Zanlı, yürütülen adli işlemler sonrası tekrar cezaevine gönderildi.

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