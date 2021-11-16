Ankara'da apartmanda çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bir apartmanın 8. katında çıkan yangın 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınırken 2 kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Saltuk Buğra Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı apartmanın son katındaki dairede öğle saatlerinde yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevler çatıya sıçradı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Polis ekipleri de sokağı araç trafiğine kapattı. Bina tahliye edildi, dumandan etkilenen 2 kişi sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye götürüldü. Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Ekipler, salondan başladığı belirlenen yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

- İş yerinde yangın

Öte yandan Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan döküm işletmesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, çatıya sıçradı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz