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  4. Ankara'da apartmanda çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi

Ankara'da apartmanda çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi

16.11.2021 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da apartmanda çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bir apartmanın 8. katında çıkan yangın 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınırken 2 kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Saltuk Buğra Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı apartmanın son katındaki dairede öğle saatlerinde yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevler çatıya sıçradı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Polis ekipleri de sokağı araç trafiğine kapattı. Bina tahliye edildi, dumandan etkilenen 2 kişi sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye götürüldü. Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Ekipler, salondan başladığı belirlenen yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

- İş yerinde yangın

Öte yandan Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan döküm işletmesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, çatıya sıçradı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

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