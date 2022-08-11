YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara'da asayiş uygulamalarında yakalanan 368 şüpheli tutuklandı

Ankara'da asayiş uygulamalarında yakalanan 368 şüpheli tutuklandı

11.08.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da asayiş uygulamalarında yakalanan 368 şüpheli tutuklandı

Ankara'da asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 1672 şüpheli yakalandı, bunlardan 368'i tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar'da cadde, sokak ve umuma açık yerlerde, 21 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında asayiş uygulaması yapıldı.

Denetimlerde, şüpheli görülen 533 bin 569 kişi kimlik sorgulamasından geçirildi. Çeşitli suçlardan arandıkları tespit edilen 1672 zanlı yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 368'i tutuklandı.

Uygulamada kontrol edilen 180 bin 705 otomobilden 15'inin çalıntı olduğu belirlendi.

Ayrıca 121 motosiklet ve 48 modifiyeli araçla ilgili Karayolları Trafik Kanunu'na aykırılık, 2 bin 532 kişi hakkında da Kabahatler Kanunu'na muhalefetten idari işlem yapıldı.

Üst aramalarında ve araçlarda 18 bin 112 paket kaçak sigara, 36 kurusıkı tabanca, 85 ruhsatsız tabanca, farklı çapta 1390 fişek, 31 av tüfeği ile 52 kesici ve delici alet ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'nin Afrika büyükelçileri Afrika Evi'ni ziyaret ettiTürkiye'nin Afrika büyükelçileri Afrika Evi'ni ziyaret etti
Aracıyla hız yapan avukatın cezası kamu görevi yaptığı gerekçesiyle iptal edildiAracıyla hız yapan avukatın cezası kamu görevi yaptığı gerekçesiyle iptal edildi
İstanbul'da bir grup öğrenci, okudukları özel üniversitede yapılan zamları protesto ettiİstanbul'da bir grup öğrenci, okudukları özel üniversitede yapılan zamları protesto etti
Anahtar Kelimeler:
ankara emniyet müdürlüğü

Ankara Namaz Vakitleri 11 Ağustos Perşembe

İmsak
04:13
Sabah
05:49
Öğle
12:59
İkindi
16:48
Akşam
19:59
Yatsı
21:29
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bir damlası müshil etkisi yaratıyor! Kabızlığı bitiriyor

Bir damlası müshil etkisi yaratıyor! Kabızlığı bitiriyor

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Eski güreşçi açıkladı! ''Bir milyon kadınla birlikte oldum''

Eski güreşçi açıkladı! ''Bir milyon kadınla birlikte oldum''

Sakın çöpe atmayın! Akıl almaz faydaları var

Sakın çöpe atmayın! Akıl almaz faydaları var

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.