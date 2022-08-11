Ankara'da asayiş uygulamalarında yakalanan 368 şüpheli tutuklandı

Ankara'da asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 1672 şüpheli yakalandı, bunlardan 368'i tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar'da cadde, sokak ve umuma açık yerlerde, 21 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında asayiş uygulaması yapıldı.

Denetimlerde, şüpheli görülen 533 bin 569 kişi kimlik sorgulamasından geçirildi. Çeşitli suçlardan arandıkları tespit edilen 1672 zanlı yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 368'i tutuklandı.

Uygulamada kontrol edilen 180 bin 705 otomobilden 15'inin çalıntı olduğu belirlendi.

Ayrıca 121 motosiklet ve 48 modifiyeli araçla ilgili Karayolları Trafik Kanunu'na aykırılık, 2 bin 532 kişi hakkında da Kabahatler Kanunu'na muhalefetten idari işlem yapıldı.

Üst aramalarında ve araçlarda 18 bin 112 paket kaçak sigara, 36 kurusıkı tabanca, 85 ruhsatsız tabanca, farklı çapta 1390 fişek, 31 av tüfeği ile 52 kesici ve delici alet ele geçirildi.

