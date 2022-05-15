Ankara'da Avrupa Günü Gençlik Konseri düzenlendi

Ankara'da Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu tarafından Avrupa Günü Gençlik Konseri düzenlendi.

Avrupa Gençlik Yılı kapsamında "Umudumuz Hep Genç" sloganıyla Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mezunları Derneği Vişnelik Tesislerinde düzenlenen etkinliğe, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut da katıldı.

Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği konserde, Mercan Dede, Ceza ve Hayko Cepkin konser verdi.

Etkinliğin sonunda Mercan Dede, Ceza ve Hayko Cepkin, "Aldırma Gönül" şarkısını birlikte seslendirdi.



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