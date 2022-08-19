YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara'da bekçi köpeğinin bulduğu ceset koca cinayetini ortaya çıkardı

Ankara'da bekçi köpeğinin bulduğu ceset koca cinayetini ortaya çıkardı

19.08.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çekiçle öldürdüğü karısını bahçeye gömdüğü ve daha sonra evini sattığı ortaya çıkan koca gözaltına alındı

Ankara'da kocası tarafından öldürüldükten sonra evin bahçesine gömülen kadının cesedi, cinayetin ardından konutu satın alan emlak şirketinin köpeği tarafından bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesine bağlı İncek Mahallesi'ndeki evde Ayşen Çöl ile eşi Dursun Çöl, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda başına çekiçle vurulan kadın yaşamını yitirdi. Eşinin cesedini evin bahçesine gömen Dursun Çöl, konutu satışa çıkardı.

Evi satın alan firma sahibi, "Baron" adlı köpeği bekçilik yapması için evin bahçesine bıraktı. Bahçe düzenlemesi için bir süre sonra eve yeniden uğrayan firma sahibi, köpeğin toprak alanı eşelediğini fark etti. Kokuyu fark eden firma sahibi, polise ihbarda bulundu.

Yapılan kazının ardından alüminyum folyoya sarılı halde bulunan ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan incelemede cesedin 1,5 aydan beri haber alınamayan Ayşen Çöl'e ait olduğunu belirlendi.

Bunun üzerine Dursun Çöl, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Sorgusunda cinayeti itiraf eden zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diyarbakır'daki narko terör operasyonunda kenevir ve skunk ele geçirildiDiyarbakır'daki narko terör operasyonunda kenevir ve skunk ele geçirildi
GÜNCELLEME- Site yöneticileriyle kafe sahiplerinin silahlı ve bıçaklı kavgasında 13 kişi yaralandıGÜNCELLEME- Site yöneticileriyle kafe sahiplerinin silahlı ve bıçaklı kavgasında 13 kişi yaralandı
Erzurum'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandıErzurum'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Ankara

Ankara Namaz Vakitleri 19 Ağustos Cuma

İmsak
04:24
Sabah
05:57
Öğle
12:57
İkindi
16:44
Akşam
19:48
Yatsı
21:15
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Adaletin giremediği bölge! Bulunan şey tüyleri diken diken etti

Adaletin giremediği bölge! Bulunan şey tüyleri diken diken etti

Karmaşık aşk üçgeni! İkisi de aynı mahkuma aşık olunca...

Karmaşık aşk üçgeni! İkisi de aynı mahkuma aşık olunca...

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Çiftlerin cinsel ilişki görüntülerini izleyip yorum yapıyor

Çiftlerin cinsel ilişki görüntülerini izleyip yorum yapıyor

Kızıyla kardeş olduğunu sanıyorlar! Hatta torunuyla bile...

Kızıyla kardeş olduğunu sanıyorlar! Hatta torunuyla bile...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.