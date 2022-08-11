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Ankara'da bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

11.08.2022 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan Murat Ulaş Kanbur, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gazi Mahallesi Şenol Caddesi'ndeki bir çay ocağında, Murat Ulaş Kanbur ile Yunus E. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yunus E, Kanbur'u bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan 39 yaşındaki Kanbur, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince suç aletiyle kısa sürede yakalanan zanlı Yunus E, emniyete götürüldü.

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