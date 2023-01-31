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Ankara'da bir haftada kaçakçılık operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı

31.01.2023 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 38 kişinin yakalandığını bildirdi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce 23-29 Ocak'ta kent genelinde operasyonlar düzenlendi.

Ankara genelinde 38 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda, 76 bin 690 litre karışımlı akaryakıt, 10 bin 126 sahte bandrol, 9 ton 731 kilogram kaçak tütün, 6 bin 17 cinsel içerikli ürün, 1280 paket kaçak sigara, 780 kaçak elektronik ve muhtelif eşya, 82 litre sahte alkollü içki, 45 puro, 19 kaçak cep telefonu, 2 sigara sarma makinesi ve 685 bin 360 sigara makaronu ele geçirildi.

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