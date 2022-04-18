Ankara'da bir haftadaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 36 zanlı tutuklandı

Başkentte son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 314 şüpheliden 36'sı tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde 11-17 Nisan arasında düzenlediği operasyonlarda 3 kilo 900 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilo 700 gram eroin, 700 gram esrar, 360 gram bonzai, 500 gram kokain ve 3 bin 700 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 314 zanlıdan 36'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



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