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Ankara'da bir kişi başına taşla vurularak öldürüldü

21.09.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da bir kişi başına taşla vurularak öldürüldü

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kişi tartışma sırasında başına taşla vurularak öldürüldü.

İddiaya göre, Ufuktepe Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde Murat Dadaş ile E.G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.G, taşla Dadaş'ın başına vurdu.

E.G, olayı gören mahalle bekçisi tarafından yakalanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan Dadaş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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