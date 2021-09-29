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Ankara'da bir kişi evinde elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü bulundu

29.09.2021 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da bir kişi evinde elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü bulundu

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kişinin evinde elleri ve ayakları bağlanmış, ağzına havlu tıkanmış halde ölü bulunması üzerine cinayet soruşturması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Keçiören Atapark Mahallesi'nde yaşayan Erşan Aydemir'den bir süredir haber alamayan yakınları eve geldi. Yakınları, Aydemir'in kapıyı açmaması üzerine balkondan eve girdi. Aydemir'i elleri ve ayakları bağlanmış, ağzına havlu tıkanmış halde bulan yakınlarınca polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. 112 Acil Servis ekipleri Aydemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Bir kargo şirketinde çalışan Aydemir'in üç ay önce nişanlandığı, nişanlısının Kovid-19 nedeniyle karantinada olduğu öğrenildi. Ailesi Kars'ta yaşayan Aydemir'in kilitli olan ve çilingir marifetiyle açılan kapısının anahtarı evde bulunamadı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Evin bulunduğu binaya giren ve çıkan kişilerin kimliğinin tespiti için çalışma başlatıldı.

Aydemir'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin arından Keçiören Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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