YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara'da bir parkta darbedilen gencin ölümüyle ilgili davada karar açıklandı

Ankara'da bir parkta darbedilen gencin ölümüyle ilgili davada karar açıklandı

08.04.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da bir parkta darbedilen gencin ölümüyle ilgili davada karar açıklandı

Batıkent'te parkta tartıştığı kişilerce darbedilen 22 yaşındaki Hasan Bağcı'nın ölümüyle ilgili biri tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada sanık Cüneyt Yıldırım, "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 11 yıl hapis cezası aldı.

12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına sanıklar ve avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı sanıklara son savunmalarını yapması için söz verdi.

Sanıklar suçsuz olduklarını öne sürerek, beraat talebinde bulundu. Avukat beyanının ardından mahkeme başkanı, heyetin kararını açıkladı.

Buna göre sanıklar Bünyamin Yıkılmaz, Berat Yılmaz Gündoğan, Burak Kurt, Okan Özdem, Olgu Saçıldı, Umut Aramaz ile Ümit Özcan'ın suçu işlediklerine dair delil olmaması nedeniyle beraatlerine karar verildi. Sanıklar Emre Hoş ile Ufuk Berke Çakır'ın, ölüm olayının meydana geldiği kavgada yer almamaları nedeniyle haklarında "kasten öldürme" suçundan açılan dava düşürüldü.

Mahkeme, sanık Cüneyt Yıldırım'a "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 11 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.

- Soruşturmanın geçmişi

Hasan Bağcı (22), 20 Ağustos 2020'de Batıkent Ali Dinçer Parkı'nda Cüneyt Yıldırım ile tartışmış, "laf atma" gerekçesiyle başlayan ve tarafların arkadaşlarının katılmasıyla kavgaya dönüşen olay, parkın yanındaki boş alanda devam etmişti. Kalabalıktan kaçmaya çalışan Bağcı, darbedilerek ağır yaralanmış, ambulansla kaldırıldığı hastanede iki gün sonra hayatını kaybetmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya karıştıkları iddiasıyla 10 sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açmıştı.

Savcı, 28 Ocak'taki mütalaasında, sanıklar Bünyamin Yıkılmaz, Berat Yılmaz Gündoğan, Burak Kurt, Okan Özdem, Olgu Saçıldı, Umut Aramaz ile Ümit Özcan'ın beraatlerine karar verilmesini, Emre Hoş ile Ufuk Berke Çakır'ın haklarında "kasten öldürme" suçundan açılan davanın düşürülmesini talep etmişti.

Cumhuriyet savcısı, sanık Cüneyt Yıldırım'ın fiilinin kastı aştığını belirterek, "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Devlet korumasındaki down sendromlu sporcular, başarı ve azimleriyle örnek oluyorDevlet korumasındaki down sendromlu sporcular, başarı ve azimleriyle örnek oluyor
Uluslararası Barış İçin Judo Turnuvası Kilis'te sona erdiUluslararası Barış İçin Judo Turnuvası Kilis'te sona erdi
Diyarbakır'da öğrenciler "İlk Dersimiz Egzersiz" projesiyle sınıfa zinde girecekDiyarbakır'da öğrenciler "İlk Dersimiz Egzersiz" projesiyle sınıfa zinde girecek

Ankara Namaz Vakitleri 8 Nisan Cuma

İmsak
04:48
Sabah
06:15
Öğle
12:56
İkindi
16:33
Akşam
19:26
Yatsı
20:48
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Pentagon belgeleri yazdı: Uzaylıyla cinsel ilişki...

Pentagon belgeleri yazdı: Uzaylıyla cinsel ilişki...

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Burcunuzu okumadan güne başlamayın

Burcunuzu okumadan güne başlamayın

Geliri dudak uçuklattı! “Buna neden para ödüyorlar?”

Geliri dudak uçuklattı! “Buna neden para ödüyorlar?”

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.