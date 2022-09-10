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Ankara'da dalgıç destekli uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

10.09.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bataklık bölgede ele geçirilen 50 kök Hint keneviri imha edildi

Ankara'da dalgıç destekli uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi Mera Çayı'nda Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, bölgenin bataklık olması üzerine sualtı arama ve kurtarma ekibinden yardım istedi.

Dalgıçların yardımıyla bölgeye ulaşan ekipler, dron yardımıyla tespit edilen, çalılıklar arasına ekili 50 kök keneviri sökerek imha etti.

Hint kenevirini ektiği tespit edilen M.E.D'nin (32) evinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 12 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.E.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ankara'da dalgıç destekli uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu hint keneviri kahramankazan

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