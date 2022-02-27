Ankara'da doğal gazdan zehirlenerek ölen iki kardeşin cenazesi Sivas'ta defnedildi

SİVAS (AA) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde doğal gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden Özkan (11) ve Umut Batmaz'ın (5) cenazeleri, memleketleri Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde toprağa verildi.

Özkan ve Umut Batmaz'ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından Gökdere köyüne getirildi.

Gökdere Cem Evi önünde kılınan namazın ardından Batmaz kardeşlerin cenazesi, köy mezarlığında defnedildi.

Cenaze namazına Batmaz kardeşlerin yakınları ve köylüler katıldı.

Güçlükle ayakta duran baba Özgür Batmaz ve bazı aile yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde dün Döndü Batmaz (34) ve çocukları Özkan ile Umut, doğal gazdan zehirlenerek hayatını kaybetmişti. Anne Döndü Batmaz'ın cenazesi Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı İsafakılı köyünde toprağa verilmişti.



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