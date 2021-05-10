YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara'da doktor eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Ankara'da doktor eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

10.05.2021 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da doktor eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde eşini bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Mehmet E, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Mehmet E, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheli, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikteki sorgusunda, eşinin tartıştıkları sırada kendisini aldattığını söylemesi üzerine sinirlendiğini ve bıçakladığını ileri süren Mehmet E, maktulün oğluna işkence yapmadığını, annesini o halde görmesin diye odaya kapattığını beyan ettiği öğrenildi.

Şüpheli, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

- Olay

Mutlukent Mahallesi'nde dün sabah tartıştığı 8 aylık eşi doktor Zeynep E'yi bıçaklayarak öldürmekle suçlanan Mehmet E. akşam Cinayet Büro ekiplerince yakalanmıştı.

İlk ifadesinde, eşinin kendisine sürekli, "Sen yakışıklı değilsin, senden daha yakışıklı birini bulup onunla evleneceğim." dediğini ve kendisini rencide ettiğini öne süren zanlının uzun süredir işsiz olduğu ve çok sayıda suç kaydının bulunduğu belirlenmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aşk bitti! Tepki çeken sözler sonrası... Aşk bitti! Tepki çeken sözler sonrası...
Kılıçdaroğlu ve Akşener iftarda buluştuKılıçdaroğlu ve Akşener iftarda buluştu

Ankara Namaz Vakitleri 10 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:51
Sabah
05:32
Öğle
12:50
İkindi
16:42
Akşam
19:59
Yatsı
21:32

Ankara Nöbetçi Eczaneler10 Mayıs Pazartesi

Altınkoru Eczanesi
Cankaya
Anıl-S Eczanesi
Cankaya
Anıt Eczanesi
Cankaya
Belen Eczanesi
Cankaya
Çayyolu Kuzucu Eczanesi
Cankaya
Didim Eczanesi
Cankaya
Gökşen Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Hatayspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Gaziantep maçına hazır

Kayserispor, Gaziantep maçına hazır

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.