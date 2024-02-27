Ankara'da dolandırıcılıktan kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanarak dolandırıcılık yapan H.T'nin Sincan'da saklandığı belirlendi.

Belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, 10 yıl 7 ay kesinleşmiş cezası olan ve 4 yıldır cezaevi firarisi olarak aranması bulunan H.T'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.T, cezaevine gönderildi.

