Ankara'da etkili olan sağanakta onlarca iş yeri zarar gördü

Ankara'da öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanak, Yenimahalle'de 24 dükkanın bulunduğu bir iş merkezinde su baskınına yol açtı.

Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi 1467. Cadde'de üç katlı, 24 iş yerinin bulunduğu Cadde İvedik İş Merkezi'ni yağış nedeniyle su bastı.

İş yerlerinin depo ve otopark olarak kullandığı yerlerdeki malzemeler ve araçlar su altında kaldı.

Su altında kalan araçlar, iş yerleri çalışanlarınca başka araçlarla çekilerek çıkarıldı.

Zarar gören bir iş yerinde çalışan Volkan Ekmen, AA muhabirine, iş yerlerinin depo ve otopark olarak kullandığı yerleri su bastığını söyledi.

Depolardaki elektrik ve elektronik malzemelerin çok ciddi zarar gördüğünü ve su altında kalan araçlardan 10'unu kurtardıklarını anlatan Ekmen, depolarda hala başka araçların bulunduğunu bildirdi.

Ekmen, itfaiyenin çalışmalara devam ettiğini dile getirerek, "Daha önce bu iş yerinde böyle bir olay yaşanmadı. Başka yerde böyle sıkıntılar yaşandı. Şu an cadde kuru vaziyette ama videolardaki görüntüleri izleyenler hak verecektir, bayağı ciddi sıkıntı yaşandı. İlerideki iş yerlerinde de sıkıntıların olduğunu duyduk." diye konuştu.

