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Ankara'da FETÖ soruşturmasında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı

13.10.2022 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da FETÖ soruşturmasında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca örgüt hiyerarşisi içerisinde çeşitli konumlarda görev alan, haklarında beyan, SGK kaydı, Bank Asya kaydı, ByLock yazışma programı kullanımı şeklinde deliller bulunan 8 şüphelinin gözaltına alınması kararlaştırıldı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

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