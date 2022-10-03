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  4. Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 66 zanlı tutuklandı

Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 66 zanlı tutuklandı

03.10.2022 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 66 zanlı tutuklandı

Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 529 şüpheliden 66'sı tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, kent genelinde 26 Eylül-2 Ekim arasında düzenlediği operasyonlarda, 24 kilo 200 gram esrar, 3 kilo 840 gram eroin, 829 gram metamfetamin, 128 gram kokain ve 4 bin 487 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 529 zanlıdan 66'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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