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Ankara'da geçen haftaki kaçakçılık operasyonlarında 40 şüpheli yakalandı

21.10.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da geçen haftaki kaçakçılık operasyonlarında 40 şüpheli yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, geçen hafta kaçakçılığın önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda 40 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte 11-17 Ekim arasında sigara, tütün, alkollü içki ve akaryakıt kaçakçılığına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 28 bin 944 litre karışımlı kaçak akaryakıt, 5 bin 160 paket kaçak sigara, 3 bin 140 litre sahte alkollü içki, 1294 kaçak muhtelif eşya, 209 kilogram kaçak tütün, 289 kaçak veya sahte ilaç, 75 kaçak cep telefonu, 12 kaçak alkol aroması, 300 sahte bidon etiketi, 1 milyon 969 bin 800 boş ve dolu tütün için kullanılan makaron, 8 kompresör ve 7 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı.

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