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Ankara’da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 yaralı

11.01.2024 08:31 | Son Güncelleme:
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Ankara’nın Sincan ilçesinde iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. Olay yerinden geçen bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde yaya olarak bulunan bir grup ile arabayla gelen başka bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışma çıktı. Çatışma sonucu o sırada olay yerinden geçen D.C. isimli bir vatandaş, kendisine saçma isabet etmesi nedeniyle yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan vatandaşın genel durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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