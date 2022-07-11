Ankara'da iki taksiciyi silahla yaralayıp gasbeden şüpheliler yakalandı

Ankara'da iki taksiciyi silahla yaralayıp araç ve cüzdanlarını gasbeden 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, taksi şoförü E.Y. şehir merkezinden aldığı 2 yolcu tarafından Çankaya'nın Yakupabdal Mahallesi'nde bacağından ve göğsünden silahla yaralandı.

Şüpheliler, cüzdanını aldıkları taksi şoförünü yaralı halde yol kenarına bırakıp taksi ile olay yerinde kaçtı. Vatandaşların ihbarıyla hastaneye kaldırılan şoförün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Başka bir taksiciyi daha silahla yaralayıp cüzdanını çalan şüphelilerden B.M. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Birden fazla suç kaydı bulunan ve taksicileri yaraladığını itiraf eden B.M. yanında B.Y'nin de bulunduğunu söyledi.

B.Y. jandarma ve emniyetin çalışmasıyla gözaltına alındı.

Şüphelilerin kolluktaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. E.Y'ye ait ticari taksi, Karapürçek Mahallesi'nde yanmış halde bulundu.

