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Ankara'da Irak uyruklu 9 DEAŞ şüphelisi yakalandı

13.01.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da Irak uyruklu 9 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Ankara'da düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 9 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı.

AA muhabirinin emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Cumhuriyet savcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 15 yabancı uyruklu örgüt üyesinin yakalanması amacıyla harekete geçen ekipler, Ankara genelinde sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda Irak uyruklu şüphelilerden 9'u gözaltına alındı.

Şüphelilerin, Irak'ta bulundukları sürede terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdikleri ve Türkiye'ye girdikten sonra da çatışma bölgeleri ile irtibatlarını sürdürdükleri tespit edildi.

Sağlık kontrollerinin ardından emniyete getirilen şüphelilerin sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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