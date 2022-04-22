YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara'da kaçak tütün ve makaron operasyonu

Ankara'da kaçak tütün ve makaron operasyonu

22.04.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da kaçak tütün ve makaron operasyonu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Ankara'da kaçak sigara üreticilerine yönelik düzenlenen üç ayrı operasyonda, piyasaya sürülmek istenen 1 milyon 100 bin doldurulmuş makaron, 630 bin boş makaron ve 975 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, tütün ve mamulleri kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında yürütülen istihbarat faaliyetleri neticesinde kentte farklı adreslerde kaçak sigara üretimi ve dağıtımı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler söz konusu adres ve araçları yakın takibe aldı. Gerçekleştirilen ilk operasyonda şüpheli adresi gözlem altında tutan ekipler bir şahsın araçtan koli indirdiğini tespit etti. Bunun üzerine olaya müdahale eden ekipler, araç ve adreste yaptıkları aramada üzerinde bandrol bulunmayan 1 milyon 100 bin doldurulmuş ve satışa hazır kaçak makaron gele geçirdi.

İkinci operasyonda da bir adresin sigara kaçakçıları tarafından depo olarak kullanıldığı bilgisinin alınması üzerine yakın takibe geçildi. Gözlem yapan ekipler, söz konusu depoya yükleme-boşaltma yapan araçta ve adreste arama yaptı. Aramalarda, sigara üretiminde kullanılan toplam 630 bin boş makaron ele geçirildi.

Son operasyonda da Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün Alo 136 Kaçakçılık İhbar Hattı'na gelen ihbar değerlendirildi. Bir depoya yapılan baskında 39 koli içerisinde 975 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin Ankara'da gerçekleştirdiği kaçak sigara operasyonlarında ele geçirilen 1 milyon 100 bin dolu makaron, 630 bin boş makaron ve 975 kilogram kıyılmış kaçak tütüne el konuldu.

Operasyonlara ilişkin soruşturmalar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde çok yönlü devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaz "Alvin" peşinden ayrılmadığı sahibine mesai arkadaşlığı yapıyorKaz "Alvin" peşinden ayrılmadığı sahibine mesai arkadaşlığı yapıyor
Bolu'da yolcu otobüsünde 63 sincap yavrusu ele geçirildiBolu'da yolcu otobüsünde 63 sincap yavrusu ele geçirildi
Kader ebe fedakarlığıyla köylülerin gönlüne taht kurduKader ebe fedakarlığıyla köylülerin gönlüne taht kurdu

Ankara Namaz Vakitleri 22 Nisan Cuma

İmsak
04:22
Sabah
05:54
Öğle
12:52
İkindi
16:38
Akşam
19:40
Yatsı
21:06
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Düğün menüsünde skandal! Uyuşturucu madde verilince...

Düğün menüsünde skandal! Uyuşturucu madde verilince...

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.