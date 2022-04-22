Ankara'da kaçak tütün ve makaron operasyonu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Ankara'da kaçak sigara üreticilerine yönelik düzenlenen üç ayrı operasyonda, piyasaya sürülmek istenen 1 milyon 100 bin doldurulmuş makaron, 630 bin boş makaron ve 975 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, tütün ve mamulleri kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında yürütülen istihbarat faaliyetleri neticesinde kentte farklı adreslerde kaçak sigara üretimi ve dağıtımı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler söz konusu adres ve araçları yakın takibe aldı. Gerçekleştirilen ilk operasyonda şüpheli adresi gözlem altında tutan ekipler bir şahsın araçtan koli indirdiğini tespit etti. Bunun üzerine olaya müdahale eden ekipler, araç ve adreste yaptıkları aramada üzerinde bandrol bulunmayan 1 milyon 100 bin doldurulmuş ve satışa hazır kaçak makaron gele geçirdi.

İkinci operasyonda da bir adresin sigara kaçakçıları tarafından depo olarak kullanıldığı bilgisinin alınması üzerine yakın takibe geçildi. Gözlem yapan ekipler, söz konusu depoya yükleme-boşaltma yapan araçta ve adreste arama yaptı. Aramalarda, sigara üretiminde kullanılan toplam 630 bin boş makaron ele geçirildi.

Son operasyonda da Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün Alo 136 Kaçakçılık İhbar Hattı'na gelen ihbar değerlendirildi. Bir depoya yapılan baskında 39 koli içerisinde 975 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin Ankara'da gerçekleştirdiği kaçak sigara operasyonlarında ele geçirilen 1 milyon 100 bin dolu makaron, 630 bin boş makaron ve 975 kilogram kıyılmış kaçak tütüne el konuldu.

Operasyonlara ilişkin soruşturmalar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde çok yönlü devam ediyor.

