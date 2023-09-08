YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 13 kişi gözaltına alındı

Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 13 kişi gözaltına alındı

08.09.2023 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkentteki kaçakçılık operasyonlarında 13 kişi yakalandı.

Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 13 kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik Çankaya, Etimesgut, Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde operasyonlar düzenledi.

Aranan 3 iş yeri, 2 araç ve bir kargo şubesinde, 3 bin 130 paket sigara, 2 bin 900 cinsel içerikli ürün, 2 bin 850 puro, 1900 litre etil alkol, 561 elektronik sigara, 200 elektronik sigara likidi, 153 parfüm, 6 şişe kaçak içki ve 4 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandıİstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Gaziantep’te 51 kilo skunk ele geçirildiGaziantep’te 51 kilo skunk ele geçirildi
Adana'da 158 kilogram esrar ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandıAdana'da 158 kilogram esrar ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Ankara kaçakçılık ankara emniyet müdürlüğü

Ankara Namaz Vakitleri 8 Eylül Cuma

İmsak
04:49
Sabah
06:15
Öğle
12:52
İkindi
16:27
Akşam
19:18
Yatsı
20:39

Ankara Nöbetçi Eczaneler 8 Eylül Cuma

Kiliç eczanesi
Sincan
Erdem eczanesi
Polatli
Cankara eczanesi
Haymana
Yetişir eczanesi
Kecioren
İnce eczanesi
Elmadag
Kayiran eczanesi
Ayas
Bala merkez eczanesi
Bala
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Acun Ilıcalı yeni bir isim daha açıkladı! Bir şampiyon daha dönüyor

Acun Ilıcalı yeni bir isim daha açıkladı! Bir şampiyon daha dönüyor

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Gözünden 15 cm uzunluğunda canlı solucan çıkartıldı

Gözünden 15 cm uzunluğunda canlı solucan çıkartıldı

Müstehcen mesajlar göndererek taciz etti! Savunması şaşkına çevirdi

Müstehcen mesajlar göndererek taciz etti! Savunması şaşkına çevirdi

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.