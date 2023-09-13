Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 13 kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik Altındağ, Çankaya, Çubuk, Keçiören, Mamak, Pursaklar ve Sincan ilçelerinde operasyonlar düzenledi.

Aranan 7 iş yeri, 4 araç ve bir depoda, 800 bin bandrolsüz boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 27 bin 770 paket sigara, 5 bin 110 cinsel içerikli ürün, 2 bin 828 puro, 1420 cep telefonu yedek parçası, 72 elektronik sigara, 42 paket tütün, 13 elektronik sigara likidi, 4 şişe kaçak içki ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

