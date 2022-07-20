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Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

20.07.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 11-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdikleri operasyonlarda, 140 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 8 bin 400 dolu makaron, 450 sahte bandrol, 355 elektronik/muhtelif eşya, 164 puro, 119 litre sahte alkollü içki, 100 paket kaçak sigara, 33 kilogram tütün ve 20 cep telefonu ele geçirdi.

Operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.

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operasyon ankara il emniyet müdürlüğü

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