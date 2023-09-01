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Ankara'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

01.09.2023 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde düzenlenen operasyonda birçok kaçak ürüne el konuldu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde bir iş yeri ve bir araca eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aramalarda 300 paket bandrolsüz sigara, 25 paket gümrük kaçağı pipo tütünü, 5 paket yabancı bandrollü sarmalık tütün, 47 elektronik sigara, 27 elektronik sigara cihazı likiti, 25 gümrük kaçağı puro ve 440 litre etil alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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Çankaya Yenimahalle kaçakçılık ankara emniyet müdürlüğü

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