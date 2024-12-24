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  4. Ankara'da kahvehaneye ateş açılması sonrasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Ankara'da kahvehaneye ateş açılması sonrasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

AA AA
24.12.2024 09:56
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Ankara'da bir kahvehaneye pompalı tüfekle ateş açılması sonrasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Mamak ilçesi Saimekadın Mahallesi'ndeki bir kahvehaneye ve önünde bulunan araca, Ç.Ş, M.Ç. ve N.Ö. tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Kahvehaneden çıkan M.A. ve Ş.A. da bu kişilere silahla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan ve çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilen Ç.Ş. ve Ş.A'nın hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındığı öğrenildi.

Ayrıca saldırıda kullanılan bir pompalı tüfek ve silah ele geçirildi.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Anahtar Kelimeler:
Mamak kahvehane

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