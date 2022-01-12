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Ankara'da kendisine yardıma gelen polislerin aracını çalıp kaçan ve bir polisi yaralayan zanlı aranıyor

12.01.2022 04:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da kendisine yardıma gelen polislerin aracını çalıp kaçan ve bir polisi yaralayan zanlı aranıyor

Ankara'da, aracının lastiğinin patlaması nedeniyle kendisine yardıma gelen trafik polislerinin otomobilini çalarak kaçan ve daha sonra da bir polis memurunu levyeyle yaralayan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İddiaya göre, Ankara-Niğde Otoyolu Gölbaşı mevkisinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin aracının lastiği patladı ve trafik polisi de bu kişiye yardım etmek için bölgeye geldi.

Polisin yola duba koyduğu sırada sürücü ekip otosuna binerek uzaklaştı.

Polis, GPS cihazından kaçırılan ekip aracının Gölbaşı ilçesi Selametli Şehit Emrah Mahallesi'nde olduğunu tespit ederek bölgeye gitti.

- Levyeyle polisi yaraladı

Ekip aracını bulup kontrol eden polislerden biri, otomobilden çıkıp levyeyle kendisine saldıran şüpheli tarafından yaralandı.

Yaya olarak kaçan zanlının yakalanması için polis, jandarma ve polis özel harekat ekipleri tarafından geniş kapsamlı çalışma başlatıldı.

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