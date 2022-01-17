Ankara'da kömür ocağına giren geyik işçiler tarafından doğaya salındı

Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Kömür İşletmeleri çalışma sahasına giren geyik, işçiler tarafından yem verildikten sonra doğaya bırakıldı.

Kömür ocağında çalışan işçiler, yer altındaki çalışma sahalarında gezen yavru geyiği gördüklerinde şaşkınlık yaşadı.

İşçiler su ve yem verdikleri geyiği gerekli bakımı yaptıktan sonra doğaya saldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz