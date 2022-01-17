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Ankara'da kömür ocağına giren geyik işçiler tarafından doğaya salındı

17.01.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da kömür ocağına giren geyik işçiler tarafından doğaya salındı

Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Kömür İşletmeleri çalışma sahasına giren geyik, işçiler tarafından yem verildikten sonra doğaya bırakıldı.

Kömür ocağında çalışan işçiler, yer altındaki çalışma sahalarında gezen yavru geyiği gördüklerinde şaşkınlık yaşadı.

İşçiler su ve yem verdikleri geyiği gerekli bakımı yaptıktan sonra doğaya saldı.

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