Ankara’da öfkeli koca dehşeti: Kayınpederini ve kayınbiraderlerini silahla yaraladı

Olay, aksam saatlerinde Etimesgut Ahi Mesut Mahallesi Kelebek Su Parkı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, karısıyla aralarında problem olan Alper Ö. eşiyle aralarındaki sorunu konuşmak kayınpederi İbrahim K, kayınbiraderleri Mustafa K. ve İsa K. ile Kelebek Su Parkı yakınlarında bir araya geldi.

Konuşma esnasında tartışmanın çıkması üzerine Alper Ö, yanında getirdiği silahıyla kayınpederine ve kayınbiraderlerine ateş etti. Kayınpederi İbrahim K, kayınbiraderleri Mustafa K. ve İsa K. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Etimesgut Devlet Hastanesi’ne katıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Alper Ö’yü gözaltına aldı.

