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Ankara'da oğullarınca rehin alınan çift operasyonla kurtarıldı

AA AA
23.07.2024 08:48
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Ankara'da Özel Harekat ekipleri, oğullarınca rehin alınan anne ve babayı operasyonla kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, rehin alınma ihbarı üzerine Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Mahallesi'ne giderek bölgeyi kontrol altına aldı.

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Ekipler, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen E.Y'nin annesi ve babasını bıçakla rehin alarak evden çıkmalarına izin vermediğini tespit etti.

Şüphelinin tüm uyarılara rağmen ikna olmaması üzerine olay yerine müzakereci ile Özel Harekat ekipleri geldi. E.Y, ekiplerin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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ankara emniyet müdürlüğü

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