YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara'da otobüs şoförlerine öfke kontrolü, stres yönetimi ve empati eğitimi

Ankara'da otobüs şoförlerine öfke kontrolü, stres yönetimi ve empati eğitimi

AA AA
02.02.2024 13:31 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Türkiye Belediyeler Birliğinin katkıları ve Başkent Üniversitesinin işbirliğiyle, ulaşım personeline "Halkla İlişkiler, Öfke Kontrolü-Stres Yönetimi ve Empati" eğitimi veriyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, eğitim seminerinde, Başkent Üniversitesinden Doç. Dr. Kıvılcım Romya Bilgin'in, uygulamalı olarak öfke kontrolü, stres yönetimi, halkla ilişkiler ve empati konularını anlattığı belirtildi.

İkinci grup eğitimlerin de düzenleneceği aktarılan açıklamada, 720 güvenlik personeli ile EGO denetiminde hizmet veren 400 özel halk otobüsü ve özel toplu taşıma aracında görev yapan 880 sürücünün eğitime katılacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EGO Genel Müdür Yardımcısı Zafer Tekbudak, öfke kontrolü ve stres yönetiminin, toplu taşıma personelinin günlük olarak karşılaştığı zorluklarla başa çıkmasında önemli katkısı olacağını ve toplu taşıma araçlarında hizmet kalitesini artıracağını anlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 15 kişi yakalandıAranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 15 kişi yakalandı
Otobüsten düşüp ayak bilekleri kırılan kadın başarılı tedaviyle 5 ay sonra yeniden yürüdüOtobüsten düşüp ayak bilekleri kırılan kadın başarılı tedaviyle 5 ay sonra yeniden yürüdü
Büyükşehir Belediyesi Bodrum’da 24 bin metrelik sıcak asfalt çalışmasını tamamladıBüyükşehir Belediyesi Bodrum’da 24 bin metrelik sıcak asfalt çalışmasını tamamladı
Anahtar Kelimeler:
Halkla İlişkiler EGO Genel Müdürlüğü başkent üniversitesi türkiye belediyeler birliği

Ankara Namaz Vakitleri 2 Şubat Cuma

İmsak
06:24
Sabah
07:50
Öğle
13:07
İkindi
15:50
Akşam
18:15
Yatsı
19:35

Ankara Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Cuma

Alper bekar eczanesi
Pursaklar
Ege merkez eczanesi
Mamak
Etimesgut cadde eczanesi
Etimesgut
Yenikent bariş eczanesi
Sincan
Erdem eczanesi
Polatli
Güneşin eczanesi
Kecioren
Elmadağ eczanesi
Elmadag
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.