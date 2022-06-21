Ankara'da şeker fabrikasında yangın

Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Ankara Şeker Fabrikası'nda çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangının ardından fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.



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