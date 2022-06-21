YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Ankara'da şeker fabrikasında yangın

Ankara'da şeker fabrikasında yangın

21.06.2022 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da şeker fabrikasında yangın

Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Ankara Şeker Fabrikası'nda çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangının ardından fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Lafi'yi kabul ettiCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Lafi'yi kabul etti
Samsunspor, yeni sezonun ilk antrenmanını yaptıSamsunspor, yeni sezonun ilk antrenmanını yaptı
Babasının balık tutmak için elektrik verdiği çayda ölen çocuğun cenazesi defnedildiBabasının balık tutmak için elektrik verdiği çayda ölen çocuğun cenazesi defnedildi
Anahtar Kelimeler:
yangın Etimesgut

Ankara Namaz Vakitleri 21 Haziran Salı

İmsak
03:17
Sabah
05:13
Öğle
12:55
İkindi
16:53
Akşam
20:28
Yatsı
22:15
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

''Bana servet avcısı, ona sübyancı diyorlar. Umursamıyoruz''

''Bana servet avcısı, ona sübyancı diyorlar. Umursamıyoruz''

Bir nevi gençlik iksiri: Bol bol yiyerek koruyun!

Bir nevi gençlik iksiri: Bol bol yiyerek koruyun!

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Elindekiler döküldü, fayanslar tertemiz oldu! İşte inanılmaz tarif

Elindekiler döküldü, fayanslar tertemiz oldu! İşte inanılmaz tarif

Lezzeti herkese göre değil ama faydası çok

Lezzeti herkese göre değil ama faydası çok

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.