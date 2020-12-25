Ankara'da ses telleri kesilen köpeklerler sahiplendirilecek

Köpeklerin veterinerler tarafından incelendiğini söyleyen Altınok, raporun tamamlandığını belirterek, "Köpeklerimizin defalarca operasyon yapılmak suretiyle ses telleri kesilmiştir. Yani canilik yapılmıştır. Bu bir barbarlıktır. Çocuğunuzun ses tellerinin kesildiğini düşünün ya da sizin ses telleriniz kesildiğini düşünün. Ömür boyu bu hayvanlar bir daha havlamayacak. Bunlar konuşmasını, muhabbetini, derdini havlayarak anlatıyordu. Bu raporun sonucuna göre, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuyoruz. Sonuna kadar bunun takipçisi olacağız." diye konuştu.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ses telleri kesildiği belirlenen köpekleri sahiplenmek isteyen 15 bin kişinin müracaatını aldıklarını belirterek, "Bu talepleri sıkı bir şekilde inceledik ve 350 civarına indirdik. Şimdi ev taramaları yapıyoruz. 6 Ocak saat 14.00'te Neşet Ertaş Kültür Merkezinde noter huzurunda çekiliş yapacağız ve 20 tane köpeğimizi sahiplendireceğiz." dedi.

Ses telleri kesilen köpeklerle ilgili soruşturmanın devam ettiğini aktaran Altınok, "Hayvan haklarıyla ilgili yeni düzenlemelerin yapılması lazım. Bu candır. Kime ne zararı var? Bunu öldürüyorsan, yakıyorsan bir bedelinin olması lazım. Dolayısıyla bununla ilgili yeni yasal düzenlemelerin mutlaka yapılması ve cezaların artırılması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

77 köpeğin tedavisinin sürdüğünü bildiren Altınok, şunları kaydetti:

"Biz bu köpekleri sahiplendireceğiz dediğimizde 15 bin müracaat geldi. Bu talepleri sıkı bir şekilde inceledik ve talepleri 350 civarına indirdik. Şimdi ev taramaları yapıyoruz. 6 Ocak saat 14.00'te Neşet Ertaş Kültür Merkezinde noter huzurunda çekiliş yapacağız ve 20 tane köpeğimizi sahiplendireceğiz. Diğer köpekler ciddi anlamda travma yaşamışlar. Köpeklerde korku, endişe, titreme ve insanları görünce ürkme var. Daha sonra bunlar da iyileştikçe onları da sahiplendirmeye devam edeceğiz."

