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Ankara'da ses telleri kesilen köpeklerler sahiplendirilecek

ANKARA HABERLERİ  | 25.12.2020 15:57 | Son Güncelleme

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: - "Köpeklerimizin defalarca operasyon yapılmak suretiyle ses telleri kesilmiştir. Yani canilik yapılmıştır" - "6 Ocak saat 14.00'te Neşet Ertaş Kültür Merkezinde noter huzurunda çekiliş yapacağız ve 20 köpeğimizi sahiplendireceğiz"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ses telleri kesildiği belirlenen köpekleri sahiplenmek isteyen 15 bin kişinin müracaatını aldıklarını belirterek, "Bu talepleri sıkı bir şekilde inceledik ve 350 civarına indirdik. Şimdi ev taramaları yapıyoruz. 6 Ocak saat 14.00'te Neşet Ertaş Kültür Merkezinde noter huzurunda çekiliş yapacağız ve 20 tane köpeğimizi sahiplendireceğiz." dedi.

Altınok, Keçiören Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde yaptığı açıklamada, Uyanış Mahallesi'nde bir binanın bodrum katında yaşama elverişsiz ortamda bulunan ve ses telleri kesildiği tespit edilen 77 köpeğin duruma ilişkin bilgi verdi.

Köpeklerin veterinerler tarafından incelendiğini söyleyen Altınok, raporun tamamlandığını belirterek, "Köpeklerimizin defalarca operasyon yapılmak suretiyle ses telleri kesilmiştir. Yani canilik yapılmıştır. Bu bir barbarlıktır. Çocuğunuzun ses tellerinin kesildiğini düşünün ya da sizin ses telleriniz kesildiğini düşünün. Ömür boyu bu hayvanlar bir daha havlamayacak. Bunlar konuşmasını, muhabbetini, derdini havlayarak anlatıyordu. Bu raporun sonucuna göre, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuyoruz. Sonuna kadar bunun takipçisi olacağız." diye konuştu.

Ses telleri kesilen köpeklerle ilgili soruşturmanın devam ettiğini aktaran Altınok, "Hayvan haklarıyla ilgili yeni düzenlemelerin yapılması lazım. Bu candır. Kime ne zararı var? Bunu öldürüyorsan, yakıyorsan bir bedelinin olması lazım. Dolayısıyla bununla ilgili yeni yasal düzenlemelerin mutlaka yapılması ve cezaların artırılması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

77 köpeğin tedavisinin sürdüğünü bildiren Altınok, şunları kaydetti:

"Biz bu köpekleri sahiplendireceğiz dediğimizde 15 bin müracaat geldi. Bu talepleri sıkı bir şekilde inceledik ve talepleri 350 civarına indirdik. Şimdi ev taramaları yapıyoruz. 6 Ocak saat 14.00'te Neşet Ertaş Kültür Merkezinde noter huzurunda çekiliş yapacağız ve 20 tane köpeğimizi sahiplendireceğiz. Diğer köpekler ciddi anlamda travma yaşamışlar. Köpeklerde korku, endişe, titreme ve insanları görünce ürkme var. Daha sonra bunlar da iyileştikçe onları da sahiplendirmeye devam edeceğiz."

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