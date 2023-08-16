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Ankara'da silahlı kavgada 2 kişiyi yaralayan zanlılar otomobille kaçarken 2 yayaya çarptı

16.08.2023 06:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki silahlı kavgada 2 kişiyi yaralayan şüpheliler, otomobille olay yerinden kaçarken de 2 yayaya çarptı.

Ankara'da silahlı kavgada 2 kişiyi yaralayan zanlılar otomobille kaçarken 2 yayaya çarptı

Altındağ ilçesi Çevreli Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay yerinden 06 DDN 458 plakalı otomobille kaçan şüpheliler, Şehit Cemalettin Caddesi'nde Kızılay istikametine seyrederken 2 yayaya çarptı.

Şüpheliler, aracı kaza yerinde bırakarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerlerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Silahlı kavgada ve aracın çarpması sonucu yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.


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Ankara Altındağ silahlı kavga

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