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Ankara'da silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

11.12.2023 07:20 | Son Güncelleme:
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Ankara'da, lokantada silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Polis, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Çankaya ilçesi Konutkent Mahallesi 3028 Cadde'deki içkili lokantaya gelen kimliği belirsiz 3 kişiden biri, arkadaşlarıyla lokantada yemek yiyen K.A'ya ateş açtı.

Ağır yaralanan K.A. yaşamını yitirirken, kimliği öğrenilemeyen bir kişi ise açılan ateşle hafif şekilde yaralandı.

Olay sonrası çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdikleri ve K.A. ile aralarında kız meselesi yüzünden husumet bulunduğu iddia edilen 3 zanlıyı yakaladı.

K.A'nın cenazesi, otopsi için Keçiören Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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